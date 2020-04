Die Bundesregierung hat den von der Coronavirus-Pandemie besonders schwer betroffenen EU-Partnern Solidarität bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen zugesichert.

Wie Bundesaußenminister Maas und Bundesfinanzminister Scholz in einem gemeinsamen Gastbeitrag für mehrere europäische Zeitungen erklärten, benötigt die Europäische Union ein klares Zeichen der Solidarität. Deutschland sei dazu bereit. Wenn die Europäische Union jetzt die richtigen Schritte mache, werde die Gemeinschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen. Auf die Forderung aus Italien, Frankreich, Spanien und anderen Ländern nach gemeinsamen Schulden der EU-Mitgliedsstaaten gingen die Minister nicht ein. Stattdessen bekräftigten sie die Position der Bundesregierung, dass vor allem der Euro-Krisenfonds ESM als Hilfsinstrument eingesetzt werden solle.



Morgen werden die EU-Finanzminister erneut per Videokonferenz darüber beraten, in welcher Form in der Coronavirus-Krise Finanzhilfen geleistet werden können.