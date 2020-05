Die französische Regierung will die Autoindustrie des Landes mit mehr als acht Milliarden Euro unterstützen, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern.

Wie Präsident Macron in Paris mitteilte, soll allein eine Milliarde Euro in Kaufprämien für Elektro- und Hybridfahrzeuge fließen, über die seit einigen Wochen auch in Deutschland diskutiert wird. Ziel sei es, in Frankreich eine Million saubere Autos binnen fünf Jahren zu bauen und in diesem Bereich in Europa führend zu werden.