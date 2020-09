Frankreichs Präsident Macron lehnt im Kampf gegen die Pandemie eine Isolierung älterer Menschen ab.

Man werde das Coronavirus nicht besiegen, indem man die eigenen Mitbürger einsperre, sagte der Präsident bei einem Besuch in einem Pflegeheim. Der 42-Jährige wies auf soziale und familiäre Beziehungen hin, die für ältere Menschen wichtig seien. Generell gilt in Frankreich die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie auf der Arbeit. In vielen Städten ist ein Mund-Nasen-Schutz zudem auch schon unter freiem Himmel Pflicht.



In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen an, täglich werden mehr als 10.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Behörden registrierten bereits mehr als 31.000 Tote.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.