Die Malaria-Medikamente Chloroquin und Hydroxychloroquin eignen sich einer neuen Studie zufolge nicht zur Behandlung von Covid-19.

Vielmehr wiesen die erhobenen Daten auf ein erhöhtes Sterberisiko hin, berichten Forschende aus den USA und der Schweiz im Fachjournal "The Lancet". Außerdem erhöhten die Medikamente das Risiko für Herzrhythmusstörungen - insbesondere bei Covid-19-Patienten mit Herzerkrankungen. Die Autoren sprechen sich dafür aus, die Mittel nur im Rahmen von klinischen Studien einzusetzen und den Nutzen sorgfältig zu prüfen. Sie hatten Daten von gut 96.000 Patienten aus hunderten Krankenhäusern weltweit ausgewertet. Zu ähnlichen Ergebnissen waren zuvor schon kleinere Studien gekommen.



Die Forschungen an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus schreiten voran. Britische Forscher der Oxford Vaccine Group kündigten an, sie wollten ihre Tests für einen experimentellen Impfstoff auf mehr als 10.000 Menschen ausweiten. Wissenschaftler in China, die an einem ähnlichen Präparat forschen, berichteten von vielversprechenden Ergebnissen in ihrer eignen ersten Testphase.