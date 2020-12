Auf der spanischen Insel Mallorca werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erneut verschärft.

Restaurants, Cafés und Kneipen müssen ab Dienstag auch werktags schon um 18 Uhr - und damit vier Stunden früher als bisher - schließen. Das teilte die Regionalregierung mit. Die Balearen, zu denen Mallorca gehört, verzeichnen seit Mitte des Monats die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Spanien.



In Israel ist am Nachmittag der dritte Teil-Lockdown in Kraft getreten. Zur Eindämmung der Pandemie müssen Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen ab sofort komplett schließen, und es gelten Versammlungsbeschränkungen.



Derweil breitet sich die zunächst in Großbritannien nachgewiesene, noch ansteckendere Coronavirus-Variante weiter aus. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde sie auch auf der portugiesischen Insel Madeira und in Norwegen entdeckt.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.