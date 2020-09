In München gelten seit Mitternacht verschärfte Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

In Teilen der Altstadt muss ab heute eine Mund-/Nasenbedeckung getragen werden. Außerdem dürfen sich nur noch fünf Personen oder Mitglieder maximal zweier Haushalte treffen, unabhängig, ob diese Treffen zu Hause, im Freien oder in einem Restaurant stattfinden. Private Feiern bleiben erlaubt, jedoch dürfen maximal 25 Personen daran teilnehmen und der Gastgeber ist für ein Corona-Hygienekonzept verantwortlich. Diese neuen Vorschriften gelten in München zunächst eine Woche lang.



Grund für die Verschärfung der Regeln in der bayerischen Landeshauptstadt ist, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner lag.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.