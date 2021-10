Mehrere Bundesländer lockern die Maskenpflicht an Schulen. Elternvertreter begrüßen dies zum Teil, der Lehrerverband und auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind alarmiert. Fest steht: Die Sieben-Tage-Inzidenz unter 5- bis 14-Jährigen ist im Vergleich zu anderen Altersgruppen am höchsten. Allerdings erkanken Kinder auch seltener schwer.

In Bayern soll die Pflicht zum Tragen einer Maske ab nächster Woche im Unterricht wegfallen. Auch in Baden-Württemberg wird ein solcher Schritt erwogen. Im Saarland muss ab heute in Schulen generell keine Maske mehr getragen werden. In Berliner Schulen wird ab Montag die Pflicht bis zur einschließlich sechsten Klasse aufgehoben. In Brandenburg ist das bereits der Fall. Nordrhein-Westfalen entscheidet in der nächsten Woche.

Wer ist gegen die Aufhebung der Maskenpflicht?

Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnen Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen ab. Der Verzicht auf Testungen und die zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht sowie die zu starke Reduzierung von Quarantänemaßnahmen erhöhe die Gefahr, dass die Schule zur Black Box werde, was eine Kontrolle von Infektionen nicht mehr zulasse, sagte der Präsident des Lehrerverbands, Hans-Peter Meidinger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern betonte, eine Maskenpflicht bleibe als Teil des Maßnahmenbündels abhängig vom Infektionsgeschehen sinnvoll.

Wie sehen es Gesundheitsexperten und das Robert Koch-Institut?

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und der Berliner Virologe Christian Drosten warnen vor einem Anstieg der Infektionen zum Herbst und Winter, wenn sich das Leben wieder in geschlossene Räume verlagert. Ähnlich sieht es das Robert Koch-Institut. Als Gründe werden insbesondere eine noch immer große Zahl ungeimpfter Menschen genannt. Dazu gehören auch Kinder unter zwölf Jahren, die noch nicht geimpft werden können.



Die Sieben-Tage-Inzidenz unter den jüngeren Schülern und Schülerinnen ist mit 150,1 immer noch hoch. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist sie in der Gruppe der 5- bis 14-Jährigen im Vergleich zu anderen Altersgruppen am höchsten (Stand 30. 9. 2021). Im Vergleich zur Vorwoche ist der Wert um 13 Prozent gestiegen. Allerdings erkranken Kinder selten schwer. Auch stecken sich junge Kinder vor allem bei Erwachsenen an und nicht umgekehrt. Dennoch werben Experten für einen Maßnahmen-Mix, um einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen.



Dass Masken Infektionen verhindern können, ist mittlerweile mehrfach belegt - auch an Schulen. Das Ärzteblatt etwa berichtete jüngst von zwei Studien in den USA . Dort ist es nach dem Ende der Sommerferien an Schulen ohne Masken­Pflicht deutlich häufiger zu Ausbrüchen von COVID-19 gekommen als an Schulen, die alle Schüler und Lehrer verpflichten, in Innenräumen eine Maske zu tragen.

Wer begrüßt die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen?

In Berlin hatten Eltern von vier Kindern vor einigen Tagen gegen die Maskenpflicht an Grundschulen geklagt. Ihre Begründung: Die Maßnahme sei unverhältnismäßig. Es sei nicht nachvollziehbar, warum für Kinder in Schulen strengere Hygienregeln gelten würden als für Erwachsene. Darüber hinaus könnten die Jungen und Mädchen weder die Mimik der Lehrkräfte noch der Mitschüler erkennen und wahrnehmen, berichtet die "Berliner Zeitung".



Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte dem Bildungsmagazin "News4Teachers", Kinder und Jugendliche hätten in der schwierigen Zeit der Pandemie sich und andere geschützt, Verständnis und Rücksicht gezeigt. Sie hätten es nun mehr als verdient, dass sie weitere Schritte in die Normalität gehen könnten.



Auch Politikerinnen und Politiker von Grünen, SPD und der AfD in Bayern unterstützen die Aufhebung der Maskenpflicht, berichtet der bayerische Rundfunk. Der bayerische Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek twitterte, endlich kehre mehr Vernunft und Verhältnismäßigkeit beim Umgang mit Kindern im der Pandemie ein. Die SPD-Bildungsexpertin im bayerischen Landtag, Simone Strohmayr, bezeichnete es als "richtig und fair, die Schülerinnen und Schüler nicht mehr den ganzen Tag mit Maske herumlaufen zu lassen". Sollten die Zahlen wieder steigen, bräuchten die Schulen klare Vorgaben, wie sie damit umgehen sollen.

Können Luftreinigungsgeräte Abhilfe in den Klassenzimmern schaffen?

Hier gehen die Meinungen auseinander: Das Umweltbundesamt empfiehlt mobile Geräte als Ergänzung für Räume, die nur eingeschränkt gelüftet werden können. Langfristig plädieren die Expertinnen und Experten dafür, Schulen mit Wärmeaustauschanlagen auszustatten, berichtet das Deutsche Schulportal. Hier wird Frischluft von außen angesaugt und gleichzeitig durch die nach außen strömende Abluft erwärmt.



Bislang haben die Bundesländer nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch keine Mittel für mobile Luftreiniger abgerufen. Die Bundesregierung hatte am 14. Juli beschlossen, die Länder bei der Beschaffung der Geräte mit bis zu 200 Millionen Euro zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.