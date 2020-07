Der Gouverneur des US-Bundesstaates Texas, Abbott, führt eine Maskenpflicht ein.

Diese gelte für alle Bezirke mit über 20 Fällen, sagte Abbott in Houston. Das betrifft etwa zwei Drittel der 254 Countys in Texas. Man müsse sich wieder darauf konzentrieren, die Ausbreitung zu stoppen, ohne Texas zu schließen, meinte Abbott. Sollte ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden können, müsse in allen öffentlichen Gebäuden und draußen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auch werden Versammlungen von mehr als zehn Menschen untersagt.



In den USA ist das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch. In den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 50.000 Neuinfektionen dokumentiert. Die Pandemie breitet sich zurzeit vor allem in Florida, Arizona, Kalifornien und Texas aus.