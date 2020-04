Nach Sachsen wird es auch in Mecklenburg-Vorpommern zur Pflicht, im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase zu bedecken.

Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD sagte, wer Straßenbahn, Bus oder Taxi nutze, müsse im Kampf gegen das Coronavirus ab Montag einen Mund- und Nasenschutz tragen. Alternativ könne auch ein Tuch verwendet werden. Für Einkäufe im Einzelhandel gelte weiter nur die dringende Empfehlung, eine Maske zu tragen.

Sachsen hatte als erstes Bundesland Maskenpflicht eingeführt

Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gilt von Montag an. Auch dort reiche ein einfaches Tuch oder ein Schal, sagte Ministerpräsident Kretschmer. Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein.



Im thüringischen Jena gilt bereits eine Maskenpflicht unter anderem für den Nahverkehr, die erst kürzlich auf Arbeitsräume erweitert wurde, in denen sich mehr als eine Person aufhält und in denen ein Sicherheitsabstand von einem Meter 50 nicht eingehalten werden kann. Die hessische Stadt Hanau ordnete ebenfalls eine Maskenpflicht an. Die Bundesregierung hatte sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten lediglich auf ein Masken-Gebot verständigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz:Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Keine Liste mehr: RKI weist nicht mehr auf besondere Coronavirus-Risikogebiete hin

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Untersuchung: Beim Joggen reichen zwei Meter Abstand nicht

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.