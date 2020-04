Immer mehr Bundesländer setzen wegen der Corona-Krise auf eine Maskenpflicht für Bereiche des öffentlichen Lebens.

Zuletzt teilte auch die Staatskanzlei in Hessen mit, man habe einen Mund-Nasen-Schutz für Geschäfte, Bank- und Postfilialen sowie den Personen-Nahverkehr beschlossen. Zuvor waren auch in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Hamburg, Berlin, Thüringen und Schleswig-Holstein ähnliche Regelungen erlassen worden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten sollen.



In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sowie in einzelnen Städten wie etwa Potsdam gibt es bereits eine Maskenpflicht.