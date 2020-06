In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden.

Das teilten die Behörden mit. Bei etwa ebenso vielen Tests an Mitarbeitern im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen. Bergamo ist von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen. In dem Land gibt es mehr als 235.000 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen und rund 34.000 Todesfälle.