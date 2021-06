In Mecklenburg-Vorpommern können ab heute wieder auswärtige Touristen Urlaub machen.

Voraussetzung dafür ist die Vorlage eines aktuellen Corona-Negativtests. Urlauber, die in einer Ferienwohnung unterkommen sowie keine Restaurants oder Museen besuchen, brauchen danach keinen weiteren Test. Alle anderen müssen sich alle 72 Stunden neu testen lassen. Dabei sind auch Selbsttests erlaubt, die manche Hotels anbieten.



Auch in anderen Bundesländern gibt es Lockerungen. In Berlin und Hamburg können Restaurants und Kneipen negativ getestete Gäste in Innenräumen bewirten. In Berlin ist für die Außenbereiche von Gastronomiebetrieben kein Test mehr nötig, das gleiche gilt für das Einkaufen. Drinnen dürfen sich nun sechs Menschen aus drei Haushalten treffen, draußen sind es zehn aus fünf Haushalten.

