In Mecklenburg-Vorpommern werden die Corona-Maßnahmen im Tourismus-Sektor stufenweise aufgehoben.

Darauf haben sich gestern Abend in Schwerin Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen "Task Force Tourismus" verständigt. Danach können wegen der geringen Corona-Neuinfektionen schon in der Woche vor Pfingsten auch Auswärtige wieder Urlaub an der Ostsee machen. Ministerpräsidentin Schwesig sagte nach den Beratungen, zunächst würden die Gaststätten am Samstag, den 9. Mai, unter strikten Hygieneauflagen für Einheimische geöffnet, am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai solle dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden.