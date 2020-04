Die Berichterstattung über die Corona-Pandemie und ihre Folgen dominiert derzeit die Medien. Aber auch die Kritik daran nimmt zu. Berechtigterweise? Wie gut ist die Berichterstattung? Und: Wie gut kann sie angesichts der Umstände sein? Wir haben die Diskussion für Sie zusammengefasst.

In den vergangenen Wochen haben sich vor allem Medienwissenschaftler zu Wort gemeldet und dem Journalismus mannigfaltige Fehler vorgeworfen. "Es gibt überall nur eines zu lesen, zu sehen und zu hören: Corona", fasst es der Medienforscher Joachim Trebbe vom Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin zusammen. Er sagte t-online.de aber auch, das sei in Krisensituation ganz normal: "Spätestens nach zwei, drei Wochen fragen sich Journalisten immer, ob sie nicht auch andere Dinge beleuchten müssen. Diese Phase fängt jetzt gerade an."

Die Kritik

Distanz- und kritiklos seien die Medien - vor allem im Umgang mit Zahlen und Statistiken, meinen Klaus Meier, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, und Vinzenz Wyss, Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Und der Wissenschaftler Stephan Russ-Mohl stellt gar die Frage, ob die Medien mit ihrer "monothematischen und erstaunlich gleichgerichteten Berichterstattung den Boden bereitet (haben), die Politik der Bundesregierung als 'alternativlos' erscheinen zu lassen"? Zum Beleg verweist er im "Tagesspiegel" auf die ersten Forschungsarbeiten zu dem Thema, zum Beispiel die einer Doktorandin an der Universität München, die eine Kriegs- und Feindrhetorik in der Corona-Berichterstattung ausmachte.



Weite Kreise zogen vor allem die Äußerungen des Medienwissenschaftlers Otfried Jarren, seinerseits emeritierter Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Jarren bemängelt in seinem Beitrag für den Fachdienst epd-Medien eine zunehmende Gleichförmigkeit der Berichte und Interviews in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen. Und selbst dem Berliner Virologen Christian Drosten platzte Anfang März der Kragen. Er kritisierte in seinem Podcast unter anderem, die Medien vermittelten ein falsches Bild von Wissenschaftlern als Entscheidern und versuchten, etwa in Talkshows eine Rivalität unter Forschenden zu provozieren.

Was ist dran?

Der frühere Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Werner D'Inka, weist die Kritik in seinem Kommentar "Sind alle Journalisten Versager?" entschieden zurück und schreibt: "Ja, es gibt seit einigen Wochen eine thematische Monokultur in der Berichterstattung, aber ist das eine Deformation des Journalismus oder entspricht es nicht vielmehr dem Aufmerksamkeitsmuster des Publikums?"



Der ARD-Journalist Michael Stempfle hingegen gibt zu, dass der politische Journalismus unter Druck stehe wie selten zuvor. Der Leiter des Ressorts Innenpolitik im ARD-Hauptstadtstudio sagte im NDR, dass der Journalismus im Moment wegen der Fülle an Themen rund um die Corona-Pandemie häufig eher erkläre als kritisch hinterfrage. Bei Hilfsprogramm der Bundesregierung zum Beispiel hätten die Journalist*innen wenig Zeit gehabt, auch die Kritikpunkte der Opposition und der Experten zu sammeln und zu verstehen.



Auch die Arbeit der Korrespondentinnen und Korrespondenten hat sich stark verändert. Während Radiointerviews ohne Probleme vom Homeoffice aus gemacht werden können, müssen für das Fernsehen (neueste technische Möglichkeiten ausgenommen) immer noch Teams vor Ort sein. Sie drehen dann in immer gleicher Besetzung, zum Teil im wöchentlichen Wechsel. Da gehe der Umfang der Berichterstattung „naturgemäß“ zurück, räumt der NDR ein. Andere ARD-Anstalten betonen, die Gesundheit der Mitarbeitenden gehe immer vor, deshalb gälten strenge Auflagen, welche Interviews deutlich erschwerten. Bei privaten Sendern wie RTL klingt das nicht anders.



Ein weiteres Problem: Der Zugang zu bestimmten Gesprächspartnern wie etwa älteren Personen ist derzeit erschwert. Eva-Marie Kessler, Professorin für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin, befürchtet deshalb, dass Seniorinnen und Senioren an den Rand gedrängt werden könnten. Die wissenschaftliche Vereinigung hat Anfang April Leitlinien zur Corona-Berichterstattung über ältere Menschen herausgegeben.

Der wirtschaftliche Druck

Die Corona-Krise hat auch über die eigentliche Berichterstattung hinaus Folgen. Die meisten Medien finanzieren sich über den Verkauf von Abonnements, vor allem aber über Anzeigen. Und die brechen derzeit weg. Anzeigenblätter trifft es am deutlichsten, hier liegt die Stornoquote laut dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter bei 70 bis 90 Prozent. Aber auch Tageszeitungen leiden. Wie das Medienportal MEEDIA berichtet, befürchten die Mitglieder des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) einen Einbruch bei den Vermarktungserlösen um bis zu 80 Prozent. Was das für einzelne Publikationen bedeutet, ist noch offen.



Die Folge bis jetzt: Etliche Verlage vergeben weniger Aufträge an Freie (die dadurch zum Teil existentielle Nöte durchleben) und setzen ihre Mitarbeitenden auf Kurzarbeit. Betroffen sind regionale Blätter, aber auch große Player wie "Süddeutsche Zeitung", "Handelsblatt" und "Zeit". Eine falsche Entwicklung, meint der Deutsche Journalistenverband, DJV. "Während Deutschland in vielen Bereichen eine Zwangspause einlegt, muss der Journalismus genau das Gegenteil tun", schreibt Wolfgang Grebenhof vom DJV-Bundesvorstand. Das Personal jetzt durch Kurzarbeit noch weiter zu dezimieren, bedeute für Tageszeitungen nicht weniger als Selbstmord auf Raten. "Wer jetzt, in der Krise, seinen Lesern ein verlässlicher, glaubwürdiger, aber auch unterhaltsamer Begleiter ist, der hat gute Chancen auf langfristige Treue. Wer aber sein Publikum mit dünnen Notausgaben abspeist und an redaktionellen Inhalten spart, macht sich auf Dauer entbehrlich."



"Tagesspiegel"-Geschäftsführerin Ulrike Teschke verteidigt die Maßnahmen: "Wir müssen sehen, dass wir wirtschaftlich überleben", sagte sie im Deutschlandfunk. Die Journalismusforscherin Alexandra Borchardt fordert ebenfalls im DLF gar staatliche Unterstützung für die Medienhäuser. Und auch Bürgerinnen und Bürger seien gefragt. Beispielsweise könnten sie Abos bei Tageszeitungen abschließen. "Es muss deutlich werden, wie wichtig Qualitätsjournalismus für die Menschen ist." Tatsächlich scheint das Bedürfnis nach Information derzeit hoch. Viele Verlage verzeichnen Rekordreichweiten gerade für Ihre Online-Angebote. Nach Angaben des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverlager, VDZ, erreichten die Verlage in der ersten Märzhälfte bereits rund 80 Prozent des Visit-Volumens des gesamten Vorjahresmonats. Und Nachrichtensendungen wie die "Tagesschau" verzeichnen durchwegs gute Quoten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Unterricht in Corona-Zeiten: Unter welchen Bedingungen geht das?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Zudem hat das Paul-Ehrlich-Institut eine erste Studie in Auftrag gegeben, die einen Impfstoff erproben soll.

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?

+ Medien und die Corona-Pandemie – Was ist dran an der Kritik am Journalismus?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Schweden geht einen anderen Weg als viele andere Länder: Sinnvoll oder kritikwürdig?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.