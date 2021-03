In der Debatte über die Beschaffung von Schutzmasken gegen das Coronavirus sind private Geschäfte eines Bundestagsabgeordneten bekannt geworden.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, soll der CDU-Politiker Löbel für die Vermittlung von FFP2-Masken aus China Provision verlangt und erhalten haben. Löbel räumte in diesem Zusammenhang Fehler ein. Als Bundestagsabgeordneter hätte er in der Pandemie-Situation auch in seiner unternehmerischen Tätigkeit sensibler handeln müssen, teilte Löbel mit. Seine Firma soll rund 250.000 Euro erhalten haben. Löbl betonte, es habe sich um eine nach dem Marktüblichen bemessene Vergütung gehandelt. Er habe nicht in Ausübung seines Mandates gehandelt.



Vergangene Woche hatte der Bundestag die Immunität des CSU-Politikers Nüßlein aufgehoben. Gegen den 51-Jährigen wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.