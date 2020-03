Die Olympischen Spiele sollen laut Medienberichten am 23. Juli kommenden Jahres in Tokio eröffnet werden.

Der japanische Fernsehsender NHK und die "New York Times" berichten unter Berufung auf das Umfeld der Organisatoren und des Internationalen Olympischen Komitees, man habe sich auf diesen Termin geeinigt. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Das IOC hatte am Donnerstag mit den 33 internationalen Sportverbänden bei einer Telefonkonferenz beraten.



Ursprünglich sollten die Wettkämpfe in diesem Jahr vom 24. Juli bis zum 9. August stattfinden. Die Olympischen Spiele und die Paralympics sind wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.