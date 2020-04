Die in Deutschland bestehenden Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie sollen Medienberichten zufolge noch mindestens bis zum 3. Mai bestehen bleiben. Dies melden die Deutsche Presse-Agentur und die "Bild"-Zeitung nach einer Schaltkonferenz des Kanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder.

Der Bund werde heute einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Zur Stunde tagt in Berlin das sogenannte Corona-Kabinett. Kanzlerin Merkel will dann am Nachmittag das weitere Vorgehen mit den Ministerpräsidenten abstimmen.



Keine einheitliche Linie zeichnet sich in der Frage der Schulen und Kindertagsstätten ab. Brandenburgs Regierungschef Woidke meinte, es dürfte noch einige Wochen dauern, bis die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen könnten. Auch der bayerische Ministerpräsident Söder hatte eine schnelle Öffnung abgelehnt. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, kündigte einen Stufenplan an. In Nordrhein-Westfalen soll dagegen in Kürze der Unterricht wieder beginnen. Strittig ist auch, welche Altersgruppen den Anfang machen sollen.

Kritik an "Vorpreschen"

Der thüringische Regierungschef Ramelow mahnte ein bundesweit einheitliches Vorgehen an. Es dürfe nicht darum gehen, welcher Ministerpräsident auf Parteitagen Punkte mache, sagte der Linken-Politiker im Deutschlandfunk. Die Schließung der Schulen sei im März zusammen von allen Bundesländern vereinbart worden. Deshalb sollte heute auch gemeinsam über das weitere Vorgehen entschieden werden. Skeptisch äußerte sich Ramelow zur Empfehlung der Wissenschaftler der Leopoldina, zunächst die Grundschulen wieder zu öffnen. Dies sei im ländlichen Raum, in denen Kinder mit dem Schulbus abgeholt würden, überhaupt nicht durchführbar. In Thüringen wolle man bevorzugt Abitur- und Mittlere-Reife-Prüfungen ermöglichen. Ramelow verwies auch auf die Notwendigkeit, die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer zu schützen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre.

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Maßnahmen in Deutschland

+ Sozialkontakte: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?

Reisen und Risikogebiete

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die Coronavirus-Risikogebiete

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ US-Präsident Trump räumt ein: Afroamerikaner stärker von Covid-19 betroffen

+ Untersuchung: Beim Joggen reichen zwei Meter Abstand nicht

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.