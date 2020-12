Die sächsische Landesregierung prüft laut Medienberichten, Kommunen mit einer besonders angespannten Corona-Lage von der Außenwelt abzuriegeln.

Zudem könnten die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden, berichten übereinstimmend die Chemnitzer Zeitung "Freie Presse" und die "Bild"-Zeitung. Demnach dürften die Einwohner dann nur noch während eines vorher festgelegten Zeitfensters und auf dem kürzesten Weg einkaufen gehen.



Zu den Berichten sagte Sachsens Regierungssprecher Schreiber der Deutschen Presse-Agentur, es gebe derzeit keinen Beschluss für weitere Maßnahmen. Der Krisenstab arbeite aber mit Hochdruck daran, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dies beinhalte auch Szenarien zum weiteren Vorgehen, sollten die Infektionszahlen weiter so stark anstiegen.



In Sachsen lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche - zuletzt bei über 400. Das ist mit Abstand der höchste Wert im Vergleich aller Bundesländer. Angestrebt wird bundesweit eine Zahl unter 50, um die Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.