Der Medienwissenschaftler Pörksen warnt davor, in der Berichterstattung über Proteste gegen Corona-Beschränkungen die Demonstrierenden pauschal abzuwerten.

Wenn man sage "alles Spinner, alles Hysteriker, alles Paranoiker", dann wäre das ganz gewiss ein Fehler, sagte Pörksen im Deutschlandfunk (Audio-Link). Eine vorschnelle Diffamierung der unterschiedlichen Menschen, die mal aus schlechten, mal aus besseren Gründen protestierten, sei falsch. So etwas führe zu Kränkungen und zu einer Empörung der anderen Seite. In der Folge habe man dann die Situation, dass sich alle übereinander aufregten und behaupteten, ungerecht behandelt und abgekanzelt worden zu sein.

"Gesellschaftliche Mitte gefordert"

Nichtsdestotrotz müsse man aber, betonte Pörksen, einen Verschwörungstheoretiker auch einen Verschwörungstheoretiker nennen - und einen Antisemiten auch einen Antisemiten. Ihm schwebe ein differenzierter Dialog vor, eine Mischung aus Empathie und Analyse. Keinesfalls aber dürfe der Eindruck entstehen, dass Deutschland oder der Diskurs im Land in einem Strudel von Irrationalität und Verschwörungstheorien gleichsam untergehe.



Der Medienwissenschaftler unterstrich, in diesen Zeiten einer "allgemeinen Gereiztheit" sei die gesellschaftliche Mitte gefordert wie selten zuvor. Sie müsse etwas lernen, das man die "Zukunftstugend der respektvollen Konfrontation" nennen könnte - sich also nicht wegzuducken, aber in der Reaktion auch nicht in die "Abwertungsspirale" einzusteigen. Man dürfe in der gesellschaftlichen Mitte nicht zulassen, dass das Kommunikationsklima von den Lauten, den Wütenden und auch den Verschwörungstheoretikern bestimmt werde.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Überwachung: Coronavirus-Testkapazitäten nur zu einem Drittel ausgelastet

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken und Schutz gegen das Coronavirus: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.