In Frankreich haben wegen der Coronakrise unter anderem Ärzteverbände und Infizierte Klage gegen die Regierung eingereicht.

Medienberichten zufolge ging die Klage beim Gerichtshof der Republik ein. Eine diesbezügliche Online-Petition wurde mehr als 366.000 Mal unterzeichnet. In der Kritik stehen Premierminister Philippe und die ehemalige Gesundheitsministerin Buzyn. Ihnen wird vorgeworfen, viel zu spät auf die Pandemie reagiert zu haben. Konkret heißt es, die Regierung habe sich nicht rechtzeitig um Schutzmasken oder ausreichend Tests gekümmert.



Der Gerichtshof der Republik kann als einzige Institution in Frankreich Ministerinnen und Minister für Handlungen verurteilen, die in Ausübung ihres Amtes begangen wurden.