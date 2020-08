In Italien sind erstmals seit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen Mitte Mai wieder mehr als 1.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Innerhalb eines Tages stieg die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, um 1.071, wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte.

Seit Juli steigen die Zahlen wieder an. Experten machen dafür vermehrte soziale Kontakte verantwortlich, die demnach mit Urlaubsreisen und Partys zusammenhängen. Italien war in Europa eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder.



Auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter. Sie lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden zum ersten Mal seit April wieder bei 2.034. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie vor fünf Monaten waren es mehr als 6.000. Das RKI nennt als Ursache vor allem die Feriensaison.



Im Nachbarland Frankreich wurden zuletzt 3.602 Neuinfektionen nach 4.586 am Vortag gemeldet.