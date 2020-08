Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf mehr als 1.000 am Tag gestiegen - zum ersten Mal seit Mai. Woran liegt das? Wie ist die Zahl einzuordnen? Der Leiter der Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf sieht mehrere Gründe - und nennt auch Sorglosigkeit als Faktor.

Professor Stefan Kluge sagte dem Deutschlandfunk, es gebe wegen der Zahlen durchaus Anlass, besorgt zu sein. Er sieht drei Gründe für den Anstieg. Der erste: es wird mehr getestet in Deutschland. So entdecke man auch mehr Infizierte, die keine Symptome aufwiesen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte ebenfalls, die gestiegenen Fallzahlen seien auf die Ausweitung der Tests zurückzuführen. Das sei auch gut, weil es helfe, Ansteckungsketten zu durchbrechen.



Nach dem Lagebericht des Robert Koch-Institutes vom 5. August wurden zuletzt in einer Woche mehr als 570.000 Tests erfasst. Vor gut einem Monat waren es rund 500.000, Anfang März noch 120.000. Die Zahl der positiv Getesten lag zuletzt bei mehr als 5.500 pro Woche, das entspricht einer Rate von einem Prozent. Insgesamt übermitteln durchschnittlich 170 Labore ihre Ergebnisse. Die aktuellen Infektionszahlen haben wir hier im Detail zusammengefasst.

Auch Reiserückkehrer und Sorglosigkeit spielen eine Rolle

Der Intensivmediziner Kluge nannte als zweiten Grund für den Anstieg der Neuinfektionen die Urlaubszeit. Es gebe jetzt mehr Reiserückkehrer, auch aus Risikogebieten. Hinzu komme, dass Menschen sich im Urlaub auch weniger strikt verhielten, etwa was die Abstandsregeln angehe. Als Beispiel nannte Kluge einen Strandurlaub auf Mallorca.



Der dritte Grund für die steigenden Zahlen ist aus Sicht von Kluge ebendiese nachlassende Sorgfalt - auch in Deutschland. Das beobachte er auch selbst, im privaten Umfeld. So umarmten sich Menschen zur Begrüßung, auch wenn sie nicht aus einem Haushalt stammten. Andere schüttelten einander die Hände.



Kluge geht davon aus, dass es das ganze Jahr über immer wieder Neuinfektionen geben werde. Auch müsse man mit einem weiteren Anstieg rechnen - nicht nur, weil der Schulbetrieb wieder beginne. Es gebe zum Beispiel auch wieder kleinere Konzerte. Ebenso sei im Fußball die Rückkehr von Zuschauern bei Spielen geplant. Zudem kehrten Beschäftigte aus dem Homeoffice in die Betriebe zurück. Insofern gehe er davon aus, so Kluge, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht dauerhaft unter 1.000 sinken werde.



Hier können Sie mehr über Coronatests nachlesen - und darüber, wo sie vorgenommen werden.



Fragen wirft auch die Tatsache auf, dass die Reproduktionszahl laut Robert Koch-Institut zuletzt wieder knapp unter eins lag. Die Zahl bezeichnet die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Wie passt die aktuelle Zahl von weniger als eins zu dem Anstieg der Infektionszahlen um mehr als 1.000? LF-Wissenschaftsredakteur Volkart Wildermuth erklärt, zum einen hinke diese Zahl den Infektionszahlen hinterher, zum anderen sei der R-Wert R immer ein Durchschnittswert. Nur wenn sich die Infektionszahlen um mehr als 1.000 als Trend verstetigen, steige auch der R-Wert an - allerdings zeitversetzt.

