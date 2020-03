In den USA hat die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus die Tausender-Grenze überschritten.

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität starben bisher 1.030 Menschen an Covid-19. Mehr als 68.500 Menschen wurden nachweislich infiziert.



In Italien verlangsamt sich die Ausbreitung des Coronavirus etwas. Wie die Gesundheitsbehörden gestern Abend in Rom mitteilten, nahm die Zahl der Infektionen innerhalb der letzten 24 Stunden nur noch um 7,5 Prozent zu. Das sei der niedrigste Zuwachs seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 74.000. An Covid-19 starben in Italien bereits mehr als 7.500 Menschen.



In Spanien verlängerte das Parlament in der Nacht das strenge Ausgangsverbot um weitere zwei Wochen bis zum 11. April. Erlaubt sind nur Fahrten zum Arzt, zur Arbeit oder zum Einkaufen. In Spanien sind schon mehr als 3.400 Menschen am Coronavirus gestorben.



In China sprachen die Behörden von 67 neuen Ansteckungen. Insgesamt sind es fast 81.300. Die Zahl der Toten wird mit 3.287 angegeben.