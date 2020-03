In Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter.

Seit gestern seien 210 neue Fälle registriert worden, teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin mit. Ingesamt sind damit 1.112 Erkrankungen bestätigt, die meisten in Nordrhein-Westfalen.



Angesichts der Ausbreitung des Virus rücken generelle Absagen von Großveranstaltungen näher. Medienberichten zufolge könnten damit bald erste Bundesligaspiele ohne Zuschauer stattfinden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zeigte Verständnis für diese Überlegungen. Er sagte heute früh im ZDF, das sei zwar nicht schön, aber man müsse alles unternehmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Entscheidungen müssten jedoch vor Ort getroffen werden.



Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann hatte zuvor betont, man werde die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen, rasch umsetzen. Ähnlich äußerte sich Bayerns Gesundheitsministerin Huml.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach bekräftigte die Forderung nach einer sofortigen Absage aller Großveranstaltungen in Deutschland. Wer solche Veranstaltungen jetzt nicht verbiete, müsse sich in ein paar Wochen fragen lassen, ob er nicht für eine neue Welle an Infektionen und Todesfällen verantwortlich sei, sagt er der "Bild"-Zeitung. Zudem müsse es dringend an allen Schulen regelmäßige und massenhafte Stichproben-Tests geben. Bei Jüngeren breche die Krankheit zwar nicht zwingend aus beziehungsweise sie verlaufe milder, dennoch seien sie ansteckend.



Der Geschäftsführer der Kölner Lanxess-Arena, Löcher, warnte dagegen vor Absagen von Großveranstaltungen. Die Folgen könnten dramatisch sein, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Es sei so gut wie unmöglich, Nachfolgetermine mit Künstlern für ausgefallene Veranstaltungen zu finden. Zudem stelle sich die Frage, wer für die finanziellen Ausfälle geradestehe. Da es sich um höhere Gewalt handele, würden die Versicherung nicht zahlen.