Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in den USA jüngsten Angaben zufolge mehr als 100.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Haben die Vereinigten Staaten die Krise wirklich schon überwunden?

Die neuen Zahlen hat die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore veröffentlicht, die ihre Erhebungen regelmäßig aktualisiert. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie lag in den Vereinigten Staaten nach Angaben der Wissenschaftler bei rund 1,7 Millionen. Weltweit sind demnach mehr als 5,6 Millionen Fälle registriert worden - bei mehr als 350.000 verstorbenen Patienten.



US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt wiederholt auf eine Lockerung der Schutzmaßnahmen in den Bundesstaaten gedrungen. Der Republikaner will die notleidende US-Wirtschaft wieder ankurbeln. Nicht zuletzt davon dürfte auch der Ausgang der Präsidentenwahl im November abhängen.