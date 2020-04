In Deutschland hat die Zahl der registrierten Corona-Infektionen nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität die Marke von 100.000 überschritten.

Laut ihrer Zählung gibt es rund 100.100 Ansteckungen. 1.576 Menschen sind demnach bislang an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Besonders hohe Zahlen verzeichnen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das deutsche Robert-Koch-Institut kommt in seiner heute früh veröffentlichten neuen Zählung auf rund 95.400 registrierte Infektionen und 1.434 Tote.



Die Johns Hopkins Universität veröffentlicht die ihr zugänglichen Informationen nahezu in Echtzeit. Das Robert-Koch-Institut und die Weltgesundheitsorganisation geben dagegen einmal täglich Zahlen über bestätigte Infektionen und Todesfälle heraus. Daher weichen die veröffentlichten Daten voneinander ab.