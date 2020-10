Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist binnen eines Tages auf 11.287 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Institut heute früh mit. Der bisherige Rekordwert hatte am vergangenen Freitag bei 7.830 Infektionen gelegen.

Gestern betrug die von den Gesundheitsämtern registrierte Zahl

laut RKI 7.595. Gemeldet wurden außerdem 30 neue Todesfälle. Damit sind in Deutschland 9.905 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Etwa 80.000 Menschen sind rein rechnerisch derzeit infiziert.



Laut Lagebericht des Robert Koch-Instituts von gestern befinden sich 943 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 64 mehr als tags zuvor. 424 Menschen auf der Intensivstation werden beatmet.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.