Seit Beginn der Corona-Epidemie sind inzwischen weltweit mehr als 111.000 Infektionen bestätigt.

Diese Zahl nennt die US-amerikanische Johns Hopkins Universität, die Informationen zu verifizierten Fällen mit Symptomen der vom Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 sammelt und mehrmals täglich aktualisiert. Die Schwere der Erkrankungen wird nicht erhoben.



Die meisten Fälle wurden demnach aus China gemeldet; seit Beginn der Epidemie waren es mehr als 80.000. Von ihnen sind nach offiziellen Angaben mehr als 62.000 wieder genesen. In Deutschland wurden bislang mehr als 1.100 Infektionen bestätigt, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. In Europa ist Italien das am stärksten von der Epidemie betroffene Land. Hier hat die Regierung in Rom große Teile des Nordens zu Sperrgebieten erklärt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bewohner und Touristen dürfen die Grenzen in Ausnahmefällen passieren, müssen aber mit Kontrollen rechnen.



Aus mehreren italienischen Gefängnissen werden infolge der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Proteste gemeldet, bei denen es auch Tote gegeben haben soll. Die Gewerkschaft der Gefängnispolizei sprach von Aufständen in 27 Haftanstalten landsweit.

