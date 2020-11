In Deutschland sind 18.487 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden.

Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, sind dies 1.273 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg innerhalb eines Tages um 261 auf nun 11.767.



Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die wegen Corona-Infektionen an ihrer Schule in Quarantäne sind, ist stark gestiegen. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sind es etwa 300.000. Ende September waren es demnach noch rund 50.000 gewesen. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne wird mit bis zu 30.000 angegeben.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, sagte der "Passauer Neuen Presse", in fast allen Bundesländern seien derzeit die Hygienestufenpläne, die in Corona-Hotspots halbierte Klassen vorsähen, außer Kraft gesetzt. Die Schulen sollten offenbar auf Biegen und Brechen offen bleiben. Er verlangte, die Vorsichtsmaßnahmen wieder hochzufahren. Gestern hatte Bildungsministerin Karliczek für eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen plädiert.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.