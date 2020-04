Die Zahl der Corona-Toten ist in Schweden auf mehr als 2.000 gestiegen.

Das geht aus Angaben der staatlichen Gesundheitsbehörde hervor. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg auf 16.755. Verglichen mit Deutschland hat Schweden mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern auf die Bevölkerungszahl gerechnet zwar etwas weniger registrierte Infektionsfälle - dafür aber mehr als dreimal so viele Todesfälle. In Skandinavien sticht Schweden mit der höchsten Opferzahl heraus.



Im europäischen Vergleich ist die Zahl der gemeldeten Corona-Toten gemessen an der Einwohnerzahl jedoch zum Beispiel in Italien, Großbritannien oder Belgien deutlich höher. Länderzahlen sind immer schwer zu vergleichen, unter anderem, weil die Zahl der Corona-Tests unterschiedlich hoch ist.



Schweden verfolgt in der Corona-Krise einen freizügigeren Weg als fast alle anderen europäischen Länder. Die Schweden dürfen weiter in Restaurants, Kneipen und Cafés gehen, Schulen und Kindergärten sind ebenfalls nach wie vor geöffnet. Das Land und sein Umgang mit der Corona-Pandemie sind deshalb hoch umstritten. Verfechter von Lockerungen benutzen das nordeuropäische Land als Positivbeispiel. Diejenigen, die für harte Maßnahmen werben, argumentieren, Schweden sei gescheitert. In Schweden selbst haben zuletzt knapp 2.000 Wissenschaftler die schwedische Regierung in einem Brief zum Umdenken aufgefordert.



Die Unsicherheit über den derzeitigen Weg ist auch in dem Land selbst gestiegen, nachdem gleich zwei Pannen in zentralen Coronavirus-Studien bekannt wurden. Seither ist unklar, wie viele Menschen sich bereits angesteckt hatten und immun sein könnten. Damit ist die bisherige Annahme nicht mehr haltbar, das unter Einrechnung eines Korrekturfaktors bereits 20 bis 30 Prozent aller Schweden angesteckt gewesen und damit immun sein könnten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Zudem hat das Paul-Ehrlich-Institut eine erste Studie in Auftrag gegeben, die einen Impfstoff erproben soll.

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Schweden geht einen anderen Weg als viele andere Länder: Sinnvoll oder kritikwürdig?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.