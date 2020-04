In den USA sind innerhalb von 24 Stunden erstmals mehr als 2.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Dies geht aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Insgesamt kamen in den Vereinigten Staaten in Folge der Pandemie bereits rund 18.600 Patienten ums Leben. Fast eine halbe Million Infektionen mit dem Erreger, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann, wurden laut der Universität in den USA nachgewiesen.



Weltweit sind den Daten der Forscher zufolge mittlerweile rund 1,7 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Die Webseite der Universität wird regelmäßig aktualisiert und gibt daher einen höheren Stand bestätigter Fälle an als offizielle Statistiken etwa der Weltgesundheitsorganisation oder der US-Gesundheitsbehörde CDC.