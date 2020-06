In den USA hat Vizepräsident Pence Wahlkampf-Veranstaltungen in einigen von der Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffenen Regionen abgesagt.

Wie das Wahlkampfteam der Republikaner mitteilte, geht es um Termine in Arizona und Florida in der kommenden Woche. Inzwischen hat die Zahl der in den USA nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen die Marke von 2,5 Millionen überschritten. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Mehr als 125.000 Menschen sind bereits an oder mit Covid-19 gestorben. Auch die Zahl der innerhalb eines Tages neu gemeldeten Infektionen erreichte in den Vereinigten Staaten mit mehr als 45.000 Patienten einen neuen Höchststand.