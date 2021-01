In Brasilien hat die Zahl der Corona-Toten die Marke von 200.000 überschritten.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte, starben inzwischen 200.498 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Das Land verzeichnet in absoluten Zahlen die meisten Todesfälle nach den USA. Fast acht Millionen Menschen sind infiziert. Brasiliens Präsident Bolsonaro hat die Gefahren durch das Corona-Virus lange verharmlost und zuletzt auch Impfungen in Zweifel gezogen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.