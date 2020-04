Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind jüngsten Erhebungen zufolge weltweit mehr als 200.000 Menschen nach einer Infektion gestorben.

Wie aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore weiter hervorgeht, gibt es inzwischen mehr als 2,8 Millionen nachgewiesene Infektionen. Die Zahlen der Universität werden regelmäßig aktualisiert und sind in der Regel höher als etwa die der Weltgesundheitsorganisation. Mehr als 53.000 Todesfälle werden in den USA verzeichnet.