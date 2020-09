Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich nach Angaben von US-Wissenschaftlern weltweit mehr als 30 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.

Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der Todesfälle liegt demnach bei 946.000. Am stärksten betroffen sind nach absoluten Zahlen die USA mit 6,6 Millionen Infektionen. An zweiter Stelle steht Indien. Dort haben sich bisher 5,2 Millonen Menschen infiziert.



Die Angaben auf der Internetseite der Johns Hopkins Universität werden laufend mit eingehenden Daten aktualisiert. Der angezeigte Stand ist deshalb meist höher als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation.

