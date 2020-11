In Deutschland befinden sich derzeit mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne.

Diese Zahl nennt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Angaben des Deutschen Lehrerverbands. Sie stieg demnach deutlich an: Ende September waren noch rund 50.000 gewesen. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne wird mit aktuell bis zu 30.000 angegeben.



Der Präsident des Lehrerverbands, Meidinger, kritisierte gegenüber der "Passauer Neuen Presse", in fast allen Bundesländern seien derzeit die Hygienestufenpläne, die in Corona-Hotspots halbierte Klassen vorsähen, außer Kraft gesetzt. Die Schulen sollten offenbar auf Biegen und Brechen offen bleiben. Er verlangte, die Vorsichtsmaßnahmen wieder hochzufahren.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.