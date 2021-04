In Brasilien sind erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 4.000 Corona-Tote innerhalb eines Tages registriert worden.

Wie das Gesundheitsministerium in Brasilia mitteilte, starben 4.195 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Medienberichten zufolge wurden allerdings Fälle von den Osterfeiertagen nachgemeldet. Insgesamt haben sich in Brasilien mehr als 13 Millionen Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert, etwa 337.000 starben. Die Intensivstationen in vielen Bundesstaaten sind beinahe komplett ausgelastet.



Für die hohen Infektionszahlen wird unter anderem die im Amazonasgebiet entstandene Mutation P1 verantwortlich gemacht, die als deutlich ansteckender gilt als das ursprüngliche Virus.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.