In Frankreich sind mittlerweile mehr als 40.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Das teilten die französischen Gesundheitsbehörden am Abend mit. In den vergangenen 24 Stunden seien in den Krankenhäusern mehr als 300 Corona-Tote gezählt worden.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.