In Italien hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 50.000 überschritten.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden heute 630 weitere Todesfälle übermittelt. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Italien 50.453 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Im Frühjahr war das südeuropäische Land besonders schwer von der Pandemie betroffen. Insgesamt wurden in Italien bislang etwa 1,4 Millionen Corona-Infektionen registriert. Angesichts hoher Fallzahlen wurden zuletzt regional unterschiedliche Maßnahmen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.