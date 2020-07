In den USA hat die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Coronavirus-Infektionen erstmals die Marke von 50.000 überschritten.

Wie die New York Times berichtet, gibt es mehr als 53.000 neue Fälle. Der US-Gesundheitsexperte Fauci hatte erst Anfang der Woche davor gewarnt, dass die Schwelle von 100.000 Neuinfektionen pro Tag überschritten werden könnte, sollten keine Maßnahmen wie das Tragen von Masken oder Abstandsregeln befolgt werden. Allein in Florida wurden mehr als 10.000 neue Fälle registriert. Im Bundesstaat Texas wurde inzwischen eine Maskenpflicht verordnet.



In Deutschland wurden 446 neue Corona-Infektionen gemeldet. Es gab nach Angaben des Robert Koch-Instituts 9 weitere Todesfälle.