In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus erneut sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich inzwischen 534 Menschen angesteckt. In Brüssel beraten die EU-Gesundheitsminister über Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung.

Wie das Robert Koch-Insitut in Berlin mitteilte, wurden in Deutschland seit gestern Abend rund 130 neue Infektionsfälle gemeldet. Der Erreger hat sich in 15 Bundesländern ausgebreitet. Nur aus Sachsen-Anhalt wird weiterhin kein Fall von Sars-CoV-19 gemeldet. Die meisten Infektionen gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.



Als neues Risikogebiet stufte das Robert-Koch-Institut Südtirol ein. Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua als Risikogebiete - ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran.



In Brüssel beraten die EU-Gesundheitsminister über Strategien gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Der deutsche Ressortchef Spahn wandte sich erneut gegen Reisebeschränkungen innerhalb der Europäischen Union. Er halte sie weiterhin nicht für angemessen, erklärte der CDU-Politiker.