Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA einen neuen Höchststand erreicht.

Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mitteilte, wurden binnen 24 Stunden mehr als 91.000 Neuansteckungen erfasst. Die Zahl der Todesfälle stieg am Donnerstag um 1.021 auf insgesamt mehr als 228.600. Kommenden Dienstag ist in den USA der Wahltag.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.