In Afrika sind inzwischen mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Das ergab eine auf Behördenangaben basierende Statistik der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten dokumentierten Fälle auf dem Kontinent gab es bisher in Südafrika mit etwa 538.000 Infektionen. Ebenfalls stark betroffen sind Ägypten mit 95.000 und Nigeria mit knapp 45.000 Ansteckungen. Da in Afrika vergleichsweise wenig getestet wird, dürften die tatsächlichen Zahlen höher sein.



Im mittelamerikanischen Mexiko sind mittlerweile mehr als 50.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nur in den USA und in Brasilien gab es bisher mehr Tote. Die Zahl der Infektionen gab das Gesundheitsministerium in Mexiko-Stadt mit mehr als 462.000 an.