In den USA ist die Schwelle von sieben Millionen nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus überschritten worden.

Das hat die Zählung der Johns Hopkins Universität ergeben. Die USA sind damit weiterhin das Land mit den meisten nachgewiesenen Infektionen weltweit vor Indien und Brasilien. Den Zahlen zufolge sind in den Vereinigten Staaten bisher mehr als 200.000 Infizierte an oder mit dem Virus gestorben. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.