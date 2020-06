Die Zahl der Corona-Infizierten ist weltweit auf über sieben Millionen gestiegen.

Das meldet die amerikanische Johns Hopkins-Universität, die Daten aus allen Ländern und verschiedenen Quellen erfasst. Mehr als 400.000 Menschen starben demnach an oder mit einer Covid-19-Lungenerkrankung. Die USA registrierten mit fast zwei Millionen Menschen die meisten Infektionen weltweit, dort starben mit 110.000 auch die meisten Menschen. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hat Großbritannien weltweit die meisten Toten zu beklagen, gefolgt von Italien und Schweden.



In Deutschland wurden seit Beginn der Corona-Krise rund 184.200 Infektionen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Bislang starben 8.674 Menschen, die nachweislich mit dem Virus infiziert waren. Etwa 169.600 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. Die Zahl der aktiven Fälle in Deutschland liegt damit rechnerisch derzeit bei rund 6.000.