Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bislang mehr als vier Millionen Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Demnach starben rund 278.000 Menschen mit oder an dem Virus. Die Webseite der Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO ging gestern von 3,85 Millionen bekannten Infektionen und 266.000 Todesfällen weltweit aus.