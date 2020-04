Die Zahl der Covid-19-Toten in Großbritannien könnte deutlich höher sein als bisher angenommen. Denn in britischen Senioren- und Pflegeheimen sind offenbar tausende Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben, ohne dass sie in der offiziellen Statistik registriert wurden.

Laut einer neuen Zusammenstellung des Amtes für Nationale Statistik (ONS) gab es in den Heimen allein in der vergangenen Woche fast 2.180 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Darüber berichten unter anderem der Schweizer "Tages-Anzeiger", das US-Magazin "Politico" und die britische "Financial Times". Für die laufende Woche erwartet die Statistikbehörde offenbar weitere Tausende Corona-Todesfälle in britischen Einrichtungen - dort stehe der Höhepunkt der Pandemie wahrscheinlich noch bevor. Die Zahl der gestorbenen Menschen in den Heimen sei aktuell um ein vielfaches höher als in Vergleichszeiträumen, und sie sei seit Beginn der Pandemie von Woche zu Woche gestiegen. Experten der Statistikbehörde schätzen, dass seit Beginn der Pandemie etwa 5.500 corona-infizierte Heimbewohner verstorben sind. Inzwischen machten die Todesfälle in Heimen etwa ein Drittel aller gemeldeten Corona-Todesfälle aus.



Die britische Gesundheitsbehörde NHS, auf deren Zahlen sich die Regierung in ihren Corona-Statistiken bezieht, berücksichtigte bislang nur Todesfälle in Krankenhäusern. Sie bezifferte die Gesamtzahl der Covid-19-Toten am Dienstag auf 21.745. Die Statistikbehörde registriert dagegen alle Todesfälle und Todesursachen, allerdings veröffentlicht sie ihre Aufstellung nur einmal in der Woche. Zudem habe es Probleme bei der Koordination und Verzögerungen bei der Registrierung von Todesfällen in den Heimen gegeben. So habe man kein klares Bild der Situation vor Ort bekommen können. Gesundheitsminister Hancock kündigte an, in die Regierungsstatistik würden ab heute auch die Todesfälle außerhalb der Kliniken aufgenommen.

Hat Großbritannien mehr Corona-Tote als Italien?

Die zusätzlich registrierten Todesfälle in den Heimen lassen vermuten, dass Großbritannien mittlerweile europaweit die meisten Corona-Opfer zu beklagen hat - mehr als Frankreich und Spanien, und möglicherweise sogar mehr als Italien, dass aktuell knapp 27.400 Tote meldet. Die "Financial Times" kommt eigenen Berechnungen zufolge sogar auf 45.000 Menschen, die dem Corona-Virus zum Opfer gefallen sind.



Kritiker hatten seit Wochen bemängelt, dass die britischen Statistiken bislang kaum Todesfälle in Heimen eingehen. Bereits Mitte April hatte der Chef des größten britischen Betreibers von Pflegeheimen, Behan, darauf hingewiesen, dass es in zwei Drittel seiner rund 230 Heime Corona-Infektionen gebe. Zum gleichen Zeitpunkt hatte die britische Regierung angegeben, dass etwa jedes achte britische Pflegeheim betroffen sei.



Vertreter von Pflegeeinrichtungen und Patientenbeauftragte beklagten, den Heimen fehlten medizinisches Personal und Ausrüstung, Schutzmaßnahmen, Corona-Tests, und es gebe keine ausreichende Finanzierung. Die Gesundheitspolitikerin Kendall von der opositionellen Labour-Partei forderte, erkrankte oder aus der Klinik entlassene Heimbewohner müssten in den neu eröffneten Feldlazaretten untergebracht und versorgt werden, um der für sie gefährlichen Situation in den Heimen zu entgehen.



Nicht nur in Großbritannien wird die Zahl der Corona-Toten in Pflegeheimen offenbar unterschätzt. Laut einer Studie der London School of Economics wird in Italien, Spanien, Irland, Belgien und Frankreich etwa jeder zweite Todesfall durch das Coronavirus aus einer Pflegeeinrichtung gemeldet.



In Deutschland entfällt laut Robert-Koch-Institut rund ein Drittel aller Corona-Todesfälle auf Alten- und Pflegeheime sowie andere Betreuungseinrichtungen.

