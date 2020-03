Durch die Maßnahmen und Beschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus steigt offenbar die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt.

Europarats-Generalsekretärin Pejcinovic Buric sagte der Deutschen Presse-Agentur, Berichte aus den Mitgliedsländern der vergangenen Wochen zeigten, dass Kinder und Frauen derzeit in den eigenen vier Wänden einem höheren Missbrauchsrisiko ausgesetzt seien. Sofortnachrichten im Internet an entsprechende Hilfsorganisationen in ganz Europa hätten zugenommen. Neben dem erhöhten Gewaltrisiko könnten die Auswirkungen der Coronavirus-Krise Frauen auch wirtschaftlich hart treffen und ihre finanzielle Unabhängigkeit bedrohen.

Auch der Bundesvorsitzender der Opferschutzorganisation Weißer Ring, Ziercke, warnt vor steigender Gewaltbereitschaft durch Ausgangsbeschränkungen. Die Corona-Krise zwinge die Menschen dazu, in der Familie zu bleiben. Hinzu kämen Stressfaktoren wie finanzielle Sorgen und Zukunftsunsicherheit.



Die Berliner Gewaltschutzambulanz, die an die Charité angeschlossen ist, befürchtet einen starken Anstieg von Kindesmisshandlungen. Die soziale Kontrolle durch Schulen, Kitas oder Tagesmütter sei derzeit nicht gegeben. Verletzungen würden nun weniger bemerkt.