Der sächsische Regierungschef Kretschmer fordert vom Bund weitere Hilfen für die Wirtschaft.

Vor allem beim Mittelstand müsse nachgesteuert werden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch die Corona-Krise seien viele Unternehmen in ihrer Existenz bedroht. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Michelbach. Das Hilfspaket habe den Konstruktionsfehler, dass Firmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten faktisch vom Zugang zu den Hilfen ausgeschlossen seien.



Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Nachmittag eine Zwischenbilanz der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ziehen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob die seit zehn Tagen geltenden Kontaktbeschränkungen verlängert werden.



Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland ist inzwischen auf knapp 67.400 gestiegen, das sind rund 5.400 mehr als gestern. 732 Menschen sind infolge einer Ansteckung mit dem Virus gestorben, das ist eine Zunahme um 149.

