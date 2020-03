Angesichts weiter steigender Infektionszahlen schließen mehrere Bundesländer Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus nicht mehr aus.

Der saarländische Ministerpräsident Hans kritisierte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass sich viele Menschen nicht an die Empfehlung hielten, zuhause zu bleiben. Wenn sich das nicht ändere, bleibe nur noch eine Ausgangssperre. Auch der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann warnte vor schärferen Maßnahmen und Sanktionen, wenn nicht alle ihr Verhalten umstellten.



Als Erster hatte Bayerns Ministerpräsident Söder Ausgangsbeschränkungen ins Gespräch gebracht. Im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel und in Mitterteich in der Oberpfalz bestehen sie schon. Die Menschen dort dürfen ihr Zuhause nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zum Arbeiten oder zum Einkaufen.



Nach jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts haben sich bundesweit fast 11.000 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus angesteckt. 20 Patienten sind bisher an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.